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لبنان.. رحيل مؤلم لـ"محاربة السرطان الجميلة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




توفيت، الاثنين، الشابة اللبنانية ميشيل الحجل، التي عرفت باسم "محاربة السرطان الجميلة"، بعد صراع مع المرض، الذي عاد وتغلب عليها بعد أسابيع من إعلانها الانتصار عليه.


وهز خبر وفاة ميشيل الحجل، وهي وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، الرأي العام اللبناني، خاصة أنها عادت من الولايات المتحدة قبل أسابيع، معلنة تعافيها من مرض السرطان وإنهاءها للعلاج القاسي الذي خضعت له.


لكن انتكاسة صحية أعادت الحجل إلى المستشفى، وسرعان ما عاد إليها السرطان، حتى توفيت صباح الاثنين.




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