ما, هي, فوائد, الخيار؟,

يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات التي تجري في الجهاز الهضمي.

مصدر للفيتامينات- يفقد الجسم صيفا الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A و B و C، التي تعزّز منظومة المناعة وتحمي من التعب، ويتميز الخيار بقدرته على تعويض هذه المواد بالنسبة للجسم. ويمكن زيادة فعالية الخيار من خلال مزج عصيره مع عصير السبانخ والجزر.يحسن عمل الدماغ- الخيار مصدر مهم للحصول على مركبات الفلافونيل المضادة للأكسدة، وهي مركبات تحسّن النبضات العصبية وكذلك نوعية الإشارات العصبية المتبادلة بين خلايا الدماغ.يخفف رد الفعل على الإجهاد- يحتوي الخيار على نسبة عالية من مجموعة فيتامين В (فيتامين B1 وفيتامين B5 وفيتامين B7) التي تخفف حالة القلق وعواقب الإجهاد.عملية الهضم- يحسّن الخيار عملية الهضم في الجسم، لاحتوائه على عنصرين مهمين لعملية الهضم وهما الماء والألياف الغذائية.يحافظ على وظيفة القلب- يحتوي الخيار على عنصر البوتاسيوم، الذي يحسّن عملية تنظيم مستوى ضغط الدم، وهو أيضا مسؤول عن نقل النبضات العصبية، التي تقلّص عضلة القلب وتؤثر على وظيفة القلب.