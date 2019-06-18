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ما هي فوائد الخيار؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات التي تجري في الجهاز الهضمي.



مصدر للفيتامينات- يفقد الجسم صيفا الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A و B و C، التي تعزّز منظومة المناعة وتحمي من التعب، ويتميز الخيار بقدرته على تعويض هذه المواد بالنسبة للجسم. ويمكن زيادة فعالية الخيار من خلال مزج عصيره مع عصير السبانخ والجزر.


يحسن عمل الدماغ-  الخيار مصدر مهم للحصول على مركبات الفلافونيل المضادة للأكسدة، وهي مركبات تحسّن النبضات العصبية وكذلك نوعية الإشارات العصبية المتبادلة بين خلايا الدماغ.


يخفف رد الفعل على الإجهاد- يحتوي الخيار على نسبة عالية من مجموعة فيتامين В (فيتامين B1 وفيتامين B5 وفيتامين B7) التي تخفف حالة القلق وعواقب الإجهاد.


عملية الهضم- يحسّن الخيار عملية الهضم في الجسم، لاحتوائه على عنصرين مهمين لعملية الهضم وهما الماء والألياف الغذائية.


يحافظ على وظيفة القلب- يحتوي الخيار على عنصر البوتاسيوم، الذي يحسّن عملية تنظيم مستوى ضغط الدم، وهو أيضا مسؤول عن نقل النبضات العصبية، التي تقلّص عضلة القلب وتؤثر على وظيفة القلب.




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