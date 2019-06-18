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ليفربول يقترب من مبابي.. والدليل "ليبرون جيمس"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخل ليفربول الإنجليزي على خط المساعي لضم نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، بعد تقارير صحفية أشارت إلى قرب رحيله عن "حديقة الأمراء".



وكشفت تقارير بريطانية أن ليفربول سيكون على الأغلب وجهة مبابي، في حال فشل ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب الحاصل على كأس العالم 2018 مع منتخب "الديوك".


وعززت هذه التكهنات، لقطات لمبابي (20 عاما) مع أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس في الولايات المتحدة، أحد المساهمين في ملكية بطل أوروبا.


وتزامن لقاء مبابي وجيمس مع زيارة المدير الفني لليفربول يورغن كلوب إلى الولايات المتحدة، مما أعطى المزيد من المصداقية لتقارير مفاوضات النادي الإنجليزي مع النجم الشاب.


والشهر الماضي، تحدث مبابي عن رغبته في "خوض تحد جديد في مكان آخر، ما لم يحصل على مسؤوليات جديدة" في باريس سان جرمان، في تصريح اعتبر إشارة دالة على رغبته في الرحيل عن النادي.


وكان مالك نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، أكد في وقت سابق أن مبابي سيبقى مع بطل فرنسا، إلا أن هذا التصريح لم ينجح في إخماد التكهنات برحيل لاعب موناكو السابق، بعد موسمين فقط قضاهما في العاصمة.

تصوير - afp




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