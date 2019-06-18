صور - تخريج الفوز ال32 من ثانية ابن سينا - نحف

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نظمت إدارة مدرسة سالم الثانوية في طلعة عارة مساء امس الاحد احتفالا بحضور المئات...
شهدت القاعة الرياضية في مدرسة ابن خلدون الشاملة احتفالا لثانوية ابن خلدون بتخريج...
باجواء مميزة ، احتفلت صباح الثلاثاء ثانوية سخنين للبنات في مدينة ام الفحم بتخريج...
برعاية مجلس كفر مندا المحلي، وبحضور العشرات من مربيات الروضات والبساتين من كفر...
في خطوة مميّزة وفي أطار العمل على توثيق العلاقة مع المجتمع والتعاون مع المؤسّسات...
حقق منتخب معاوية المدرسي إنجازًا رائعا ، بتحقيقه المركز الثاني في دوري كرة...
شارك طلاب السنة الثالثة من مسار الممتازين في كلية سخنين-كلية اكاديمية لتأهيل...
استقبلت مدرسة بيت الحكمة الشاملة في الناصرة اليوم الثلاثاء الموافق لـتاريخ 2019/6/11...
إحتفلت ثانوية ابن رشد في كفركنا مساء الاحد، بتخريج الفوج الـ44 من طلاب صفوف...
احتفلت المدرسة الشاملة على اسم عفو فاعور شعب بتخريج الفوج ال 32 من طلابها وبحضور...