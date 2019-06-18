صور - تخريج الفوز ال32 من ثانية ابن سينا - نحف

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سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها 2019-06-17 | 14:55:21 نظمت إدارة مدرسة سالم الثانوية في طلعة عارة مساء امس الاحد احتفالا بحضور المئات...

مدرسة ابن خلدون الثانوية عرابة تحتفل بتخريج الفوج ال 39 من طلابها 2019-06-16 | 22:36:51 شهدت القاعة الرياضية في مدرسة ابن خلدون الشاملة احتفالا لثانوية ابن خلدون بتخريج...

ام الفحم:ثانوية سخنين للبنات تحتفل بتخريج الفوج السادس عشر من طالباتها 2019-06-16 | 22:25:04 باجواء مميزة ، احتفلت صباح الثلاثاء ثانوية سخنين للبنات في مدينة ام الفحم بتخريج...

كفر مندا تستضيف يوما دراسيا لمربيات الروضات والبساتين‎ 2019-06-14 | 08:34:26 برعاية مجلس كفر مندا المحلي، وبحضور العشرات من مربيات الروضات والبساتين من كفر...

سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة 2019-06-13 | 12:00:47 في خطوة مميّزة وفي أطار العمل على توثيق العلاقة مع المجتمع والتعاون مع المؤسّسات...

إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية 2019-06-13 | 10:32:18 حقق منتخب معاوية المدرسي إنجازًا رائعا ، بتحقيقه المركز الثاني في دوري كرة...

مؤتمر قطري لمسار الممتازين وتخريج فوج جديد من مسار الممتازين لكلية سخنين لتأهيل المعلمين‎ 2019-06-13 | 10:06:50 شارك طلاب السنة الثالثة من مسار الممتازين في كلية سخنين-كلية اكاديمية لتأهيل...

زيارة وفد من وزارة المعارف وبلدية الناصرة إلى مدرسة بيت الحكمة الشاملة 2019-06-11 | 11:00:17 استقبلت مدرسة بيت الحكمة الشاملة في الناصرة اليوم الثلاثاء الموافق لـتاريخ 2019/6/11...

ثانوية ابن رشد في كفركنا تحتفل بتخريج فوجها ال 44 2019-06-10 | 11:08:35 إحتفلت ثانوية ابن رشد في كفركنا مساء الاحد، بتخريج الفوج الـ44 من طلاب صفوف...