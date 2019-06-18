دفن, الرئيس, المصري, الأسبق, محمد, مرسي, بمقبرة, شرقي, القاهرة, بحضور, أسرته, ومحاميه, وسط, تعزيزات, أمنية,

أعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن جثمان والده دُفن "بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر، لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية".

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دفن الرئيس الأسبق محمد مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه وسط تعزيزات أمنية وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمةكذلك ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تم دفنه بمقبرة في شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه وسط تعزيزات أمنية مشددة.وتوفي الرئيس المصري السابق أمس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر"، حيث طلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك، حسب المصادر الرسمية المصرية.وقالت وسائل إعلام مصرية يوم أمس إن جثمان مرسي الذي توفي عن عمر ناهز 67 عاما، نقل إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.وكان نجل الرئيس الراحل قد صرح أمس الاثنين أن السلطات المصرية رفضت السماح بدفن والده في مقابر العائلة، خلافا لوصيته بدفنه في قريته بمحافظة الشرقية في دلتا النيل.