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منذ بداية 2019 - مقتل 143 منهم 42 عربيا بحوادث الطرق



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منذ بداية عام 2019 قتل 143 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, 13 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 42 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي. في نفس الفترة من العام الماضي قُتل 36 شخصًا من المجتمع العربي, أي بزيادة قدرها 17٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.



بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


·         منذ بداية العام قُتل سبعة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق, مقتل أحدهم في الأسبوعين الماضيين.


·         مقتل 13 شخصا من الشباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية عام 2019, ثلاثة منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 


·         مقتل أربعة أشخاص من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.


·         مقتل عشرة أشخاص من المجتمع العربي كانوا من المشاة.


·         16 شخصا من بين القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.


·         منذ بداية عام 2019 كان 77 سائقًا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل).


·         مقتل خمسة ركاب مركبة بعجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


جمعية أور ياروك تشير: إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث الطرق في ارتفاع مستمر, وعدد الضحايا يتزايد ويستمر القتل بشكل يومي. يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق أن تضع مسألة حوادث الطرق والإصابات على رأس قائمة الأولويات من أجل تقليص عدد الإصابات على الفور. نحن بحاجة إلى الاستثمار في نشر الوعي والتوعية التي ستشجع السائقين على السفر بأمان وتحسين البنى التحتية في البلدات داخل المجتمع العربي وزيادة إنفاذ القانون من أجل خلق ردع حقيقي منعا لارتكاب جرائم مرورية تهدد الحياة ".




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