لاول مرة في البلاد - اهالي نتسيرت عيليت يشاركون اليوم في استفتاء حول تغيير اسم المدينة لنوف هجليل

لأول مرة في البلاد , بدأ اليوم الثلاثاء في مدينة نتسيرت عيليت استفتاء حول تغيير اسم المدينة من اسمها الحالي الى الاسم الجديد نوف الجليل

ويستمر التصويت والمشاركة في الاستفاء حتى يوم الجمعة صباحا على ان تبدأ الادارة بفرز النتائج .يتم التصويت على تغيير اسم المدينه ب مع او ضد .ستتم عملية تغيير اسم المدينة بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف تغيير اسم المدينه .يذكر انه ليست هناك حاجة لتغيير العنوان في الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية وغيرهاحيث سيستمر الاسمان في الظهور في جميع الوثائق الحكومية الرسمية.وقد أوضحت اللجنة المعينه لاختيار الاسم الجديد للمدينة ، أن هذا الاسم مناسب جدا للمدينة اذ انها مدينه متمركزة في الجليل وان الاسم ايضا يتماشى مع جميع مواطني المدينه المختلطة.ومن ناحية اخرى ان ثلثي مساحة الناصرة العليا هي مساحات خضراء من الغابات والمناظر الطبيعية المحيطة بالمدينة هي ايضا سببا لإعطاء الاسم "نوف الجليل "على المدينة.