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ريال مدريد يتعجل التوقيع مع بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال تقرير صحفي، اليوم ، إن ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن.




ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع بوجبا، قبل الأول من يوليو/ تموز المقبل، موعد عودة الشياطين الحُمر للتدريبات، استعدادًا للموسم الجديد.


وأشارت إلى أن ريال مدريد يدرك أن التعاقد مع بوجبا لن يكون سهلًا على الإطلاق، نظرًا للتكلفة المالية الكبيرة للصفقة، بجانب تمسك مانشستر يونايتد باللاعب، لافتة إلى أن النادي الملكي منح نفسه مهلة حتى نهاية الشهر الجاري من أجل إتمام الصفقة.


وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد لا يريد التفاوض بشأن بيع بوجبا، رغم تصريحات الأخير برغبته في خوض تجربة جديدة، في محاولة لإجباره على بيعه.


ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا، قبل خوضه فترة الإعداد للموسم الجديد مع اليونايتد التي تنطلق في الأول من الشهر القادم، حتى يحصل اللاعب الفرنسي على أسبوع راحة آخر، حيث ستنطلق تدريبات الملكي في الثامن من يوليو/ تموز المقبل.


وقد تدفع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع بوجبا، إضافة إلى إلحاح اللاعب نفسه، إدارة مانشستر يونايتد للموافقة على بيعه، لكن بشرط الحصول على 150 مليون يورو نظير ذلك.




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