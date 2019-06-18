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فلكيا - عيد الاضحى يوم الاحد الموافق 11-8-2019



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تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الحادي عشر من آب/ شهر 8 .



وبما أن العيد سيكون يوم الأحد 11 آب وعطلته 4 أيام ، فإن انتهاء العطلة رسمياً سيكون مساء الأربعاء 14 آب.




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