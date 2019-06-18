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المعلم من بكين: تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتحمي جبهة النصرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا.



وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين، خلال إفادة صحفية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانج يي.


وأضاف المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني اليوم الثلاثاء أن "تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتحمي جبهة النصرة والجماعات الارهابية".


بدوره، قال وزير الخارجية الصيني إن على جميع الدول حشد الطاقات لمكافحة الارهاب.


وكان المعلم زيارة رسمية إلى بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، حسبما أوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية.


وأشارت الوكالة إلى أن المعلم سيبحث مع كبار المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها.


ولفتت "سانا" إلى أن الوزير السوري سيبحث مع المسؤولين الصينيين أيضاً تطورات الأوضاع في سوريا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.




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