صور-, شعارات, عصرية, تتوعد, الفلسطينيين, في, ديراستيا, بسلفيت,

اقدم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران في بلدة ديراستيا في سلفيت.

وأكدت مصادر محلية، "أنه ولأول مرة قطعان المستوطنين يدخلون من اتجاه طريق واد أبو ناصر ( حارة الخيوسه ) غرب ديراستيا، ويعطبون العديد من اطارات المركبات ويخطون شعار على جدار منزل " حجر يساوي قتل ".