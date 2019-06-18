صور-, شعارات, عصرية, تتوعد, الفلسطينيين, في, ديراستيا, بسلفيت,

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منذ بداية عام 2019 قتل 143 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, 13 منهم قتلوا في...
تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الحادي عشر من آب/...
اليوم الثلاثاء 2019/06/18: يكون الجو معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال...
شارك اليوم النائب اسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بجلسة عمل مهنية في مبنى...
اصيب شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في بلدة كفركنا مساء...
قبلت المحكمة المركزية اليوم التماس المحامي قيس يوسف ناصر باسم لجنة ميسر المحلية...
لقي الشاب وسيم ابراهيم ابو شلظم البالغ من العمر ١٩ عاما مصرعه جراء اطلاق نار في...
يوم واحد يفصلنا عن انتخابات نقابة المحامين العامة في إسرائيل التي يتنافس على...
تناشد الشرطة المواطنين بالمساعدة بالبحث عن المواطن شقور شقور البالغ من العمر ٤٨...
توجّه السيد محمد مراعنة (42) الى المركز الهاتفي لشرطة إسرائيل ليقدم بلاغًا حول...