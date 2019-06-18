انخفاض, على, درجات, الحرارة, واجواء, معتدلة, حتى, نهاية, الاسبوع,

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شارك اليوم النائب اسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بجلسة عمل مهنية في مبنى...
اصيب شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في بلدة كفركنا مساء...
قبلت المحكمة المركزية اليوم التماس المحامي قيس يوسف ناصر باسم لجنة ميسر المحلية...
لقي الشاب وسيم ابراهيم ابو شلظم البالغ من العمر ١٩ عاما مصرعه جراء اطلاق نار في...
يوم واحد يفصلنا عن انتخابات نقابة المحامين العامة في إسرائيل التي يتنافس على...
تناشد الشرطة المواطنين بالمساعدة بالبحث عن المواطن شقور شقور البالغ من العمر ٤٨...
توجّه السيد محمد مراعنة (42) الى المركز الهاتفي لشرطة إسرائيل ليقدم بلاغًا حول...
تستهجن كتلتا جبهة الناصرة الديمقراطية وشباب التغيير في المجلس البلدي في الناصرة،...
"وضع نادي الاوائل ( مكابي الناصرة ) مدينة الناصرة على خارطة رياضة السباحة القطرية...
بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة...