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البيت الابيض: لن ندعو اسرائيل لورشة البحرين حتى لا يبدو حدثا سياسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور "مؤتمر البحرين"، حتى لا يبدو حدثا سياسيا.



وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى عقد المؤتمر بعيدا عن السياسة.


وقال المسؤول: "نحن ندعو رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين. ونود أن نبعده (المؤتمر) عن السياسة قدر الإمكان".


وأشار إلى أن ممثلي أوساط الأعمال الفلسطينية من المتوقع أن يحضروا المؤتمر، دون مشاركة مسؤولين حكوميين، بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمبادرة التي يقودها جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.




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