النائب, اسامة, سعدي, يشارك, بجلسة, عمل, في, بلدية, عرابة, حول, غرق, سهل, البطوف‎,

شارك اليوم النائب اسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بجلسة عمل مهنية في مبنى بلدية عرابة بدعوة من رئيس البلدية السيد عمر واكد نصار من أجل مناقشة قضية غرق سهل البطوف اثر الفيضانات والأمطار الغزيرة في فصل الشتاء المنصرم.حيث شارك في الجلسة النائب د. منصور عباس (الموحدة والتجمع)، النائب السابق مسعود غنايم، النائب السابق د. حنا سويد - رئيس المركز العربي للتخطيط البديل والسيد معمر حاج يحيى مسؤول التأمينات في وزارة الزراعة، وعدد من الفلاحين وأصحاب الأراضي في سهل البطوف.

خلال الجلسة تم طرح العديد من الطروحات التي بموجبها يمكن بناء حل جذري لحماية مصالح ومحاصيل الفلاحين ومنع الاضرار الناجمة عن فصل الشتاء والحيوانات البرية التي تجول في المنطقة وتؤدي لأضرار جثيمة في المحاصيل الزراعية.وأكّد الحضور على ضرورة العمل من أجل تخصيص بوليصة تأمينات من قبل شركات التأمين ووزارة الزراعة من أجل تعويض المزارعين وأصحاب الأراضي في حالة حصول أي ضرر كما هو الحال اليوم.وقال النائب اسامة سعدي انه يحق للمزارعين في سهل البطوف أن ينعموا بخيرات اراضيهم كأي مزارع اَخر في هذه الدولة ويجب على الوزارة والمؤسسات الحكومية تأمين ذلك لهم، عن طريق بناء بنية تحيتة تلبي إحياجات الأراضي وفق المناخ الجغرافي الصعب الذي يشهده سهل البطوف.وأضاف السعدي انه قد بادر الى جانب النائب منصور عباس إلى اقامة لوبي برلماني في الكنيست ال 21 لدعم القطاع الزراعي العربي لمعالجة هذه القضية الحارقة وقضايا إضافية والتي تخص الزراعة والمزارعين العرب في البلاد، حيث سيتم إقامة اللوبي من جديد في الكنيست ال 22 عند مباشرة عملها.