اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, كفركنا,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى وحالته خطيرة.

اصيب شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في بلدة كفركنا مساء اليوم الاثنين.

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