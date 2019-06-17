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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في كفركنا



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اصيب شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في بلدة كفركنا مساء اليوم الاثنين.


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى وحالته خطيرة.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في كفركنا




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