اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, كفركنا,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى وحالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى وحالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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