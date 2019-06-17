تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 21:40:56 المحكمة تجمد مناقصة أراضي في ميسر لعدم تخصيصها لاهالي القرية |  2019-06-17 21:37:49 حورة:اصابة شاب باطلاق نار وحالته حرجة |  2019-06-17 19:18:49 تقارير مصرية تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة |  2019-06-17 19:02:34 المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية |  2019-06-17 18:23:56 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا |  2019-06-17 18:12:50 شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران |  2019-06-17 18:09:28 كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا |  2019-06-17 18:00:57 مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة |  2019-06-17 18:00:04 خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني |  2019-06-17 17:00:32 مارادونا يتهم كتيبة ميسي بإهدار هيبة الأرجنتين |  2019-06-17 17:01:02 عاصي الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي |  2019-06-17 17:00:03 التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم |  2019-06-17 17:00:00 حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار |  2019-06-17 17:00:59 سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان |  2019-06-17 14:55:21 سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حورة:اصابة شاب باطلاق نار وحالته حرجة



  |     |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر ٣١ عاما جراء اطلاق نار في حورة بالنقب ووصفت حالته بالحرجة.

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى سوروكا وحالته حرجه.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

حورة:اصابة شاب باطلاق نار وحالته حرجة




كلمات متعلقة

حورة:اصابة, شاب, باطلاق, نار, وحالته, حرجة,

تابعونــا

المحكمة تجمد مناقصة أراضي في ميسر لعدم تخصيصها لاهالي القرية المحكمة تجمد مناقصة أراضي في ميسر لعدم تخصيصها لاهالي القرية 2019-06-17 | 21:40:56

قبلت المحكمة المركزية اليوم التماس المحامي قيس يوسف ناصر باسم لجنة ميسر المحلية...

المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية 2019-06-17 | 19:02:34

يوم واحد يفصلنا عن انتخابات نقابة المحامين العامة في إسرائيل التي يتنافس على...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا 2019-06-17 | 18:23:56

تناشد الشرطة المواطنين بالمساعدة بالبحث عن المواطن شقور شقور البالغ من العمر ٤٨...

شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران 2019-06-17 | 18:12:50

توجّه السيد محمد مراعنة (42) الى المركز الهاتفي لشرطة إسرائيل ليقدم بلاغًا حول...

كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا 2019-06-17 | 18:09:28

تستهجن كتلتا جبهة الناصرة الديمقراطية وشباب التغيير في المجلس البلدي في الناصرة،...

مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة 2019-06-17 | 18:00:57

"وضع نادي الاوائل ( مكابي الناصرة ) مدينة الناصرة على خارطة رياضة السباحة القطرية...

خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني 2019-06-17 | 18:00:04

بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة...

سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان 2019-06-17 | 17:00:59

ضمن نشاطاتها المكّثفة من اجل رفع الوعي وتعزيز الارشاد في البلدات العربية، تقوم...

تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة 2019-06-17 | 14:55:54

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار انشطة...

ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* 2019-06-17 | 14:55:30

عقد صباح الأحد ١٤/٦/١٩ جلسة جمعت لجنة طمرة أهل الخير وممثّلين عن جهاز الشرطة بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتطفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملراهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام شاحنتين سيارة حادث طرق مروع اصابة امرأة علقت داخل مستشفى طواقم اطفاء انقاذ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com