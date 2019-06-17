حورة:اصابة, شاب, باطلاق, نار, وحالته, حرجة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى سوروكا وحالته حرجه.

اصيب شاب يبلغ من العمر ٣١ عاما جراء اطلاق نار في حورة بالنقب ووصفت حالته بالحرجة.

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