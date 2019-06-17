حورة:اصابة, شاب, باطلاق, نار, وحالته, حرجة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى سوروكا وحالته حرجه.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى سوروكا وحالته حرجه.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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