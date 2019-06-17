تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 19:18:49 تقارير مصرية تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة |  2019-06-17 19:02:34 المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية |  2019-06-17 18:23:56 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا |  2019-06-17 18:12:50 شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران |  2019-06-17 18:09:28 كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا |  2019-06-17 18:00:57 مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة |  2019-06-17 18:00:04 خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني |  2019-06-17 17:00:32 مارادونا يتهم كتيبة ميسي بإهدار هيبة الأرجنتين |  2019-06-17 17:01:02 عاصي الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي |  2019-06-17 17:00:03 التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم |  2019-06-17 17:00:00 حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار |  2019-06-17 17:00:59 سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان |  2019-06-17 14:55:21 سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها |  2019-06-17 14:55:54 تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة |  2019-06-17 14:55:30 ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تقارير مصرية تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة



  |     |   اضافة تعليق



أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

 

تقارير مصرية تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة




كلمات متعلقة

تقارير, مصرية, تفيد, بوفاة, الرئيس, الأسبق, محمد, مرسي, خلال, جلسة, محاكمة,

تابعونــا

حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار 2019-06-17 | 17:00:00

أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر...

الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم 2019-06-17 | 11:37:40

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، اليوم الاثنين،...

الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 2019-06-17 | 05:34:22

أكد المتحدث باسم وكالة "الانوروا" سامي مشعشع، أن الاجتماع التحضيري الذي جرى في...

مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد 2019-06-15 | 20:04:12

ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان مصر ترى ان أطرافا في غزة (لم تسمها)، تقف وراء...

امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين 2019-06-15 | 17:55:47

انضم مجلس الشيوخ الأمريكي الى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب لعلاقة إسرائيل...

ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي 2019-06-15 | 13:59:55

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها...

أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! 2019-06-14 | 21:07:22

أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول...

تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه 2019-06-14 | 21:05:51

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...

ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس 2019-06-14 | 19:14:19

غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...

نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن 2019-06-14 | 14:52:16

من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق اشتعال النار بناية مبنى رئيس مجلس محلي جولس سلمان عامر اضرار جسيمة شكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت حجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز اطلاق نار محل تجاري مدينة طمرة الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة السقوط حافلة على شاحنة الناصرة 10 امتر شرطة اسعاف سائق ركاب عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد باقةانتفاضةشارع6مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com