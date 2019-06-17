المحامية, ميس, احمد, ناطور:, قائمة, كرامة, تعمل, على, تمثيل, المحاميات, العرب, في, النقابة, القطرية,

يوم واحد يفصلنا عن انتخابات نقابة المحامين العامة في إسرائيل التي يتنافس على رئاستها كل من المحاميين آفي حيمي وتسيون أمير. بينما تتنافس على عضوية المجلس القطرية عدة قوائم من بينها قائمة كرامة.





حول انتخابات نقابة المحامين العامة وصلنا هذا اللقاء مع مرشحة قائمة كرامة المحامية ميس احمد ناطور:

ما الذي دفعك لتكوني ضمن قائمة كرامة؟

تجمع قائمة كرامة بين أعضائها مجموعة مميزة من المحامين المخضرمين وذوي الخبرة الكبيرة في مجال القانون بالإضافة الى المحامين الشباب الذين أنتمي إليهم، فبعد عشر سنوات من العمل في مجال القانون، أرغب بأن أكون جزءاً من هذه المجموعة التي تعمل على منح تمثيل لائق للمحامين العرب في البلاد بكافة المؤسسات.

كيف تم اختيارك لتكوني ضمن المقاعد الأولى في القائمة؟

تم طرح فكرة ترشيح قائمة عربية لانتخابات نقابة المحامين القطرية من قبل عدة زملاء وزميلات، وهنا أود أن أنوه أن قبلها لم يكن لدّي أي تفكير بالأمر، لكن بعد التفكير المعمق وجدت نفسي راغبة بالانضمام للقائمة والعمل معها.

وطبعا يسعدني أن يتم اختياري ضمن هذه المجموعة المميزة من الزملاء والزميلات ذوي الخبرة الكبيرة في مجال المحاماة وفي مجال الحقوق بشكل عام.

ما هو برنامجكم بقائمة كرامة للمحامين الشباب كونك تمثليهم؟

واضح تماما ان هذه القائمة تولي أهمية خاصة للمحامين الشباب فضمن القائمة هناك دمج للمحامين الشباب في اتخاذ دور قيادي ومنحهم الفرصة ليكونوا شركاء في الإدارة، بالمقابل القائمة تضم مِن الزملاء مَن مثل طويلا المحامين الشباب ضمن لجنة التوظيف في النقابة القطرية والتي كانت تعنى بإيجاد فرص عمل ملائمة للمحامين الشباب كمحاولة لدمجهم في سوق العمل وهذا ما نحاول إعادته الى العمل من خلال وجودنا في النقابة العامة، فالمحامون الشباب يواجهون في بداية عملهم صعوبات جمة وليس هناك من يقوم على رعايتهم وتوجيههم. قائمة كرامة تعمل على ان تولي هذا الموضوع أهمية كبرى من خلال برنامج عملها.

ما رأيك بتمثيل النساء في النقابة؟

إحدى المشاكل التي تواجهها المحاميات هو ساعات العمل الطويلة، بالإضافة الى التمثيل المحدود للنساء العربيات في المؤسسات التابعة للنقابة وعدم تواجدهن في مواقع اتخاذ القرار، من هنا جاء طرح قائمة كرامة لتدعيم وجود المحاميات العربيات في مواقع اتخاذ القرار في النقابة العامة.

بالإضافة الى ذلك العمل على خلق فرص عمل مناسبة للمحاميات العربيات في مناطق سكناهن البعيدة عن المركز، وبساعات مناسبة لهن كأمهات أيضاً، وهذا الطرح غير موجود لدى أي طرح غير طرح قائمة كرامة.

كلمة أخيرة تقنعين بها المحامين بالتصويت لقائمة كرامة لعضوية نقابة المحامين القطرية؟

هنا أتوجه بالأخص للمحامين وللمحاميات الشباب في بداية مشوارهم المهني إذا رغبتم بقائمة مميزة تمثلكم بنقابة المحامين القطرية وتحمي حقوقكم وتناضل من اجل تحقيقها ستجدون لدى أعضاء قائمة كرامة أبواباً مفتوحة أمام توجهاتكم. لذا أدعوكم للتصويت لقائمة كرامة بتاريخ 18.6.2019.