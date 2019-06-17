الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, المواطن, شقور, شقور, من, حيفا,

تناشد الشرطة المواطنين بالمساعدة بالبحث عن المواطن شقور شقور البالغ من العمر ٤٨ عاما من حيفا بعد ان اختفت اثاره صباح اليوم الاحد وشوهد للمرة الاخيرة فب شارع النبي في المدينة.





وجاء في بيان الشرطة انه اصلع وطوله يبلغ ١.٨٠ متر ، كل من لديه معلومات التواصل مع الشرطة.