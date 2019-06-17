الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, المواطن, شقور, شقور, من, حيفا,

وجاء في بيان الشرطة انه اصلع وطوله يبلغ ١.٨٠ متر ، كل من لديه معلومات التواصل مع الشرطة.
وجاء في بيان الشرطة انه اصلع وطوله يبلغ ١.٨٠ متر ، كل من لديه معلومات التواصل مع الشرطة.
وجاء في بيان الشرطة انه اصلع وطوله يبلغ ١.٨٠ متر ، كل من لديه معلومات التواصل مع الشرطة.
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