تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 19:18:49 تقارير مصرية تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة |  2019-06-17 19:02:34 المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية |  2019-06-17 18:23:56 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا |  2019-06-17 18:12:50 شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران |  2019-06-17 18:09:28 كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا |  2019-06-17 18:00:57 مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة |  2019-06-17 18:00:04 خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني |  2019-06-17 17:00:32 مارادونا يتهم كتيبة ميسي بإهدار هيبة الأرجنتين |  2019-06-17 17:01:02 عاصي الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي |  2019-06-17 17:00:03 التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم |  2019-06-17 17:00:00 حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار |  2019-06-17 17:00:59 سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان |  2019-06-17 14:55:21 سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها |  2019-06-17 14:55:54 تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة |  2019-06-17 14:55:30 ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا



  |     |   اضافة تعليق



تستهجن كتلتا جبهة الناصرة الديمقراطية وشباب التغيير في المجلس البلدي في الناصرة، تجاهل رئيس البلدية علي سلام، طلب الكتلتين عقد جلسة استثنائية للمجلس البلدي للبحث في مسألة دخول الدجال الدولي المشعوذ، المدعو تي بي جوشوا، الى مدينة الناصرة، وتسليمه مدرج جبل القفزة ليومين، الأمر الذي يرفضه أهالي الناصرة عامة، وبشكل خاص رجال الدين المسيحي والإسلامي، والمؤسسات الدينية والمجتمعية والحزبية. في الوقت الذي تدور حوله شبهات سياسية خطيرة.

وفور شيوع نبأ إقامة هذا الدجال مهرجان شعوذة له في الناصرة، أرسلت كتلتا شباب التغيير، وجبهة الناصرة الديمقراطية، طلبا بعقد جلسة طارئة للمجلس البلدي، مع طلب استيضاح ملابسات هذه الفضيحة، لشخص أصدرت دول عدة في العالم أوامر حظر دخوله اليها، خاصة وأن تدور حوله شبهات خطيرة جدا، من بينها شكل علاقته بمؤسسة الحكم الإسرائيلي.

وتشدد الكتلتان، على أن هناك مؤشرات كثيرة على عمق علاقة جوشوا مع حكومة المستوطنين الإسرائيلية، فقد تبين أن الوسيط بين جوشوا وبلدية الناصرة، كان الوزير الليكودي الصهيوني المتطرف أيوب قرا. في حين تشير دلائل على علاقة جوشوا بمؤسسات تابعة للحريديم. بينما تطرح أسئلة في العالم حول سر ثروته الطائلة، وما إذا هناك رابط بين هذه الثروة، وعلاقته بالمؤسسة الإسرائيلية.

إن إرتباط هذا المشبوه، مع شخصيات صهيونية عنصرية ومع الوكالة الصهيونية العالمية، تؤكد ان قدومه للناصرة ليس لصلاة لا تناسب عاداتنا وتقاليدنا إنما لبناء مشروع مستقبلي، وأن الإيجار في جبل القفزة، هو لخمس سنوات مع إمكانية التمديد.

إن كتلتي جبهة الناصرة وشباب التغيير، تحييان البيانات والمواقف الصادرة عن كنائس ومؤسسات دينية في الناصرة، ورجال دين مسلمين، وأعضاء بلدية في كتلة ناصرتي، الرافضة لتلويث مدينة الناصرة، بكل ما تعنيه من إرث تاريخي ديني ووطني.

ورغم هذا يصر رئيس البلدية علي سلام تجاهل هذا الموقف المسؤول، مكتفيا بالإعلان عن أن الدجال جوشوا "سيتبرع للمدينة بمليون دولار"، ونحن نعتبرها أموال دنس. وهنا نحيي جمعية مسجد السلام في الناصرة، التي رفضت مبلغ 100 الف شيكل دسها أعوان ذلك الدجال لحساب جمعية المسجد، لأن الناصرة ليست سلعة تباع وتشترى لأيدي مشبوهة مدنسة.

إن كتلتي جبهة الناصرة وشباب التغيير، تؤكدان أولا على الموقف الداعي لالغاء هذا المهرجان. وعلى دعوة أهالي الناصرة، وجماهير شعبنا كلها في الداخل، لمقاطعة هذه المهرجان، إذا ما أصر رئيس البلدية على استمراره، وعدم الاقتراب من المكان ولا حتى من باب الفضول وحب الاستطلاع.

كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا




كلمات متعلقة

كتلتا, جبهة, الناصرة, وشباب, التغيير, تصران, على, عقد, جلسة, بلدية, بخصوص, الدجال, جوشوا,

تابعونــا

المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية المحامية ميس احمد ناطور: قائمة كرامة تعمل على تمثيل المحاميات العرب في النقابة القطرية 2019-06-17 | 19:02:34

يوم واحد يفصلنا عن انتخابات نقابة المحامين العامة في إسرائيل التي يتنافس على...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المواطن شقور شقور من حيفا 2019-06-17 | 18:23:56

تناشد الشرطة المواطنين بالمساعدة بالبحث عن المواطن شقور شقور البالغ من العمر ٤٨...

شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران 2019-06-17 | 18:12:50

توجّه السيد محمد مراعنة (42) الى المركز الهاتفي لشرطة إسرائيل ليقدم بلاغًا حول...

مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة 2019-06-17 | 18:00:57

"وضع نادي الاوائل ( مكابي الناصرة ) مدينة الناصرة على خارطة رياضة السباحة القطرية...

خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني 2019-06-17 | 18:00:04

بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة...

سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان 2019-06-17 | 17:00:59

ضمن نشاطاتها المكّثفة من اجل رفع الوعي وتعزيز الارشاد في البلدات العربية، تقوم...

تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة 2019-06-17 | 14:55:54

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار انشطة...

ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* 2019-06-17 | 14:55:30

عقد صباح الأحد ١٤/٦/١٩ جلسة جمعت لجنة طمرة أهل الخير وممثّلين عن جهاز الشرطة بعد...

اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة 2019-06-17 | 13:24:20

طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين 12 و 15...

الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة 2019-06-17 | 12:59:42

لقي عامل يبلغ من العمر 34 عاما مصرعه اليوم الاثنين خلال عمله في تصليح جرافة كبيرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى يافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ اعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتقداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث كنيست يصادق يقر قانون الاقصاء النواب العرب رأس العين مدرسة فعالية احتفال الاسراء المعراج عرابة طلاب احتفال كفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com