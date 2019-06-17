مشاركة, مشرفة, لمكابي, الناصرة, في, بطولة, اسرائيل, للسباحة,

"وضع نادي الاوائل ( مكابي الناصرة ) مدينة الناصرة على خارطة رياضة السباحة القطرية في اسرائيل وذلك باشتراكه يوم السبت الاخير, في الخامس عشر من الشهر الجاري, في اهم مسابقة بالدولة". هذا ما قاله المدرب القدير والمعروف في الوسط العربي الاستاذ جوني دبيني مؤسس مدرسة ونادي "الأوائل" للسباحة بعد يوم التمهيديات الأول لبطولة اسرائيل والتي اقيمت في بركة معهد وينجيت الأولومبية.

وتابع دبيني : "سباحو الناصرة الذين شاركوا في البطولة شاركوا في اليوم الاول من تمهيديات بطولة اسرائيل للاجيال ما بين 10 حتى 14 سنة ابلوا بلاءاً حسناً مقارنة بالمشاركة الاولى في بطولة قطرية على صعيد الدولة".

واوضح المدرب النصراوي جوني دبيني: "منتخب نادي الاوائل و"مكابي الناصرة" المكون من حوالي 30 رياضياً يشارك هذا العام للمرة الاولى ضمن منافسات الدوري الاسرائيلي والنتائج مشرفة للغاية مقارنة بخوض التجربة بدون خبرة سابقة في المنافسات الرسمية".

وقال: "نفتخر ونعتز بسباحينا وايضا اشكر جميع الاهالي الذين امنوا بمهنيتنا ووضعوا ثقتهن بنادي الاوائل وبي شخصياً".

وانهى دبيني حديثه: "المشاركة في مثل هذه البطولات ليس مفهوماً ضمناً وكان بمثابة حلم شخصي وقد تحقق بعد سنوات من العمل الدؤوب, وقد اثبت الطلاب لانفسهم وللطاقم المهني ولكل الداعمين انهم جديرون بالثقة وانهم على طريق النجاح وسيمثلون النادي والمدينة والمجتمع العربي افضل تمثيل".

يذكر ان بطولة اسرائيل للسباحة للاجيال 10 - 14 مستمرة الاسبوع القادم فبعد ان كانت التمهيديات الاولى بسباحة الصدر والسباحة الحرة، فستكون الاسبوع القادم بسباحة الظهر والمسافات الطويلة.

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اسماء الابطال الذين مثلو الناصرة:

غنى ابو تايه

غنى رفيديه

رين عبده

ميرال ابو داهوود

رامي ابو شقارة

فؤاد بنا

امير قبطي

ادوارد عانق

باسم مخزومي

وسيم لحام

فؤاد مرشي

جورج قدادو

جورج بضعان

الياس الياس

محمود ابو دبي

جاد بضعان

بشاره دبيني

جوزيف دبيني

جميل صعب

عيسى ابو داهوود