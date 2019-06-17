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خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني



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بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة بأعمال مدير الكلية الدكتورة رندة عباس وعميد الطلبة الدكتور نبيه القاسم ونائبي المدير البروفيسور محمد حجيرات والدكتورة الكسندرة سعد والإعلامية فيدا مشعور ورئيس مجلس الطلبة راني اندراوس، أحيت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا يوم الطالب.


هذا واستهل الاحتفال بيوم الطالب بكلمة ترحيبية من رئيس الكلية المحامي زكي كمال أشار فيها الى اعتزاز الكلية بطالباتها وطلابها ومحاضريها ومحاضراتها لم يحققونه من إنجازات أكاديمية تجلت في أفضل صورها في مؤتمر عرض الأعمال الأكاديمية الختامية لطلاب اللقب الثاني والذي شهدته الكلية يوم الأحد من هذا الأسبوع وتضمن عرضاً لعشرات الأبحاث الأكاديمية التي قدمها الطلاب كوظائف نهائية ونشر بعضها في مجلات علمية محكمة ورائدة في البلاد والعالم.

وأضاف المحامي زكي كمال:" نصبو في الكلية ومنذ تسلمي رئاستها قبل اكثر من عشر سنوات الى مزيد من التميز والابداع والى تشجيع طلابنا على خوض غمار الأبحاث العلمية والتربوية والاجتماعية بأعلى مقاييسها وأفضلها، لككنا نريد ان يتم ذلك جنباً الى جنب مع تأهيل وتخريج طالبات وطلاب يتمتعون بالقدر العالي من الثقافة والاطلاع على مجريات الحياة العملية والبحثية انطلاقاً من ايماننا ان الشعوب انما تتقدم بمفكريها ومثقفيها وليس فقط بأكاديمييها وان كان لهم الدور الهام. نعتز بكم وبالقيم التي غرستها الكلية في نفوسكم فكونوا قدوة لغيركم لنكم قادة المستقبل وكونوا شاكرين لمن ساهم في تعليمكم وتثقيفكم. الشكر للإعلامية فيدا مشعور التي ضربت مثالاً في العطاء تمثل بتقديم منح دراسية لعدد من الطلاب كل عام ".

 من جهتها حيت الدكتورة رندة عباس الطالبات والطلاب عامة والمتفوقين منهم خاصة مؤكدة انهم المثال للطالب المثابر والمنافس الذي تعمل الكلية على تأهيله، وتمنت للجميع نهاية عام موفقة وناجحة.

هذا وتخلل الاحتفال كلمة لرئيس مجلس الطلاب راني أندراوس، توزيع المنح وشهادات التقدير على المتفوقين والمتفوقات من طلاب اللقبين الأول والثاني وحفل موسيقي للمطرب اياد طنوس وفقرات فنية وترفيهية وتولت عرافة الاحتفال الطالبة نداء بشير.




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