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مارادونا يتهم كتيبة ميسي بإهدار هيبة الأرجنتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، لاعبي منتخب بلاده، بعد البداية السيئة لراقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين دون رد.

وقال مارادونا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية "لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لدرجة تشعرني بأن فريق مملكة تونجا قادر على الفوز علينا".
وأضاف "ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات؟، لقد أهانوا قميص المنتخب".
ولم يكتف مارادونا بذلك، بل احتد وسب لاعبي منتخب الأرجنتين بلفظ خارج.
ولم يحقق منتخب الأرجنتين، أي إنجاز منذ عام 1993، علمًا بأن الجيل الحالي الذي يقوده ليونيل ميسي، خسر 3 نهائيات متتالية، في مونديال 2014، وكوبا أمريكا 2015 و2016.
مارادونا يتهم كتيبة ميسي بإهدار هيبة الأرجنتين




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