مارادونا, يتهم, كتيبة, ميسي, بإهدار, هيبة, الأرجنتين,

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اقترب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، من الرحيل عن الشياطين الحمر، بعدما...
بات استمرار نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان ضمن صفوف فريقه الفرنسي محل شك...
وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كلمة...
ترك الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، تفاصيل تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري،...
اعترف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل عن الشياطين...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، موقف أتلتيكو مدريد من صفقة انتقال نجمه...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض...
احتفل سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني امس السبت بحفل زفافه على صديقته...
كشف إيدين هازارد، بعد إتمام انتقاله رسميًا من تشيلسي إلى ريال مدريد، عن أول...