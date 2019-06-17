تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 18:12:50 شرطة إسرائيل لمواطن من الفريديس: إذا لم يعجبك اذهب الى إيران |  2019-06-17 18:09:28 كتلتا جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية بخصوص الدجال جوشوا |  2019-06-17 18:00:57 مشاركة مشرفة لمكابي الناصرة في بطولة اسرائيل للسباحة |  2019-06-17 18:00:04 خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني |  2019-06-17 17:00:32 مارادونا يتهم كتيبة ميسي بإهدار هيبة الأرجنتين |  2019-06-17 17:01:02 عاصي الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي |  2019-06-17 17:00:03 التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم |  2019-06-17 17:00:00 حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار |  2019-06-17 17:00:59 سلطة الإطفاء والإنقاذ تعزز فعالياتها الجماهيرية في المدارس العربية والقرى الدرزية في هضبة الجولان |  2019-06-17 14:55:21 سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها |  2019-06-17 14:55:54 تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة |  2019-06-17 14:55:30 ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* |  2019-06-17 13:24:20 اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة |  2019-06-17 12:59:42 الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة |  2019-06-17 12:14:41 الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.  وقال قاسم في تصريح وصل معا إن الإجراءات الجديدة تشمل دعم الأسر الفقيرة، والتحسين بملف الكهرباء، والمياه، وحركة التصدير والاستيراد، ومشاريع تشغيل الخريجين.  وأوضح أن ما يجري جزء من الدور القطري في ملف كسر الحصار، وخاصة جهود السفير محمد العمادي الذي يلعب دورا بارزا في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.  وأكد قاسم أن كسر الحصار عن قطاع غـزة هو هدف استراتيجي، مشددا على أن الحركة ستواصل النضال مع كل قـوى الشعب من أجل تحقيقه.  ووصل السفير القطري محمد العمادي لغزة وشرع باجراء اتصالات تضمن تشغيل خط جديد للكهرباء لقطاع غزة اضافة الى مساعدات مالية للفقراء.
حماس: إجراءات جديدة لتنفيذ كسر الحصار




كلمات متعلقة

حماس:, إجراءات, جديدة, لتنفيذ, كسر, الحصار,

تابعونــا

الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم 2019-06-17 | 11:37:40

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، اليوم الاثنين،...

الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 2019-06-17 | 05:34:22

أكد المتحدث باسم وكالة "الانوروا" سامي مشعشع، أن الاجتماع التحضيري الذي جرى في...

مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد 2019-06-15 | 20:04:12

ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان مصر ترى ان أطرافا في غزة (لم تسمها)، تقف وراء...

امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين 2019-06-15 | 17:55:47

انضم مجلس الشيوخ الأمريكي الى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب لعلاقة إسرائيل...

ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي 2019-06-15 | 13:59:55

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها...

أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! 2019-06-14 | 21:07:22

أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول...

تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه 2019-06-14 | 21:05:51

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...

ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس 2019-06-14 | 19:14:19

غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...

نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن 2019-06-14 | 14:52:16

من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...

الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان 2019-06-14 | 14:44:28

وجّهت ​الملكة إليزابيث الثانية​ رسالة إلى ​لبنان​، من خلال إحتفال السفارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد الشرطة تفض مظاهرة عكا اعتقال مشاركين القدس الاقصى واكيم واكيم لوز شارونة الحدثة مسيرة اعتدوا محكمة شجرة لوز مسيرةأمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء القدس مواجهات اعتقالات الاوضاع الامنية الوزارة التربية والتعليم خطا مفتوحا حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارممواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتمؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com