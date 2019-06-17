سلطة, الإطفاء, والإنقاذ, تعزز, فعالياتها, الجماهيرية, في, المدارس, العربية, والقرى, الدرزية, في, هضبة, الجولان,

ضمن نشاطاتها المكّثفة من اجل رفع الوعي وتعزيز الارشاد في البلدات العربية، تقوم سلطة الإطفاء والإنقاذ في هذه الأيام بفعاليات جماهيرية منوّعة وعديدة في المدارس بالبلدات العربية بمختلف انحاء البلاد وكذلك القرى الدرزية في هضبة الجولان.





وتتركز الفعاليات على التعرّف على عمل سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى جانب التشديد على تقديم إرشادات وتوجيهات لطلاب المدارس، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية. ويحرص رجال الإطفاء على تقديم شروحات للطلاب حول الوقاية من النار والحرائق وكذلك التصرف السليم في حال وقوعها.



ومن ضمن الفعاليات، أقيم أمس الأحد 16.06.2019 يوم جماهيري مصغّر في المدرسة الإعدادية في بلدة مسعدة بهضبة الجولان، تخلل فعاليات عديدة وارشادات للطلاب مع التشديد على التقيّد بإرشادات الامن والسلامة خلال العطلة الصيفية، ومنها عدم اللعب بالنار، عدم اشعال النيران في الأماكن المفتوحة والطبيعة، عدم ترك الأطفال دون رقابة وغيرها من التوجيهات الهامّة.