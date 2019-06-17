أموال, بوجبا, تدفع, مانشستر, يونايتد, نحو, ثنائي, برشلونة,

اقترب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، من الرحيل عن الشياطين الحمر، بعدما عبر عن رغبته في خوض تحديات جديدة في مكان آخر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال الأموال التي سيحصل عليها من وراء رحيل بوجبا، من أجل تعزيز الفريق وإعادة التسلح على المستوى الرياضي.ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد حدد ثنائي برشلونة ضمن أولويات الفريق مع اقتراب رحيل بوجبا، حيث يرغب النادي الإنجليزي في ضم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو.