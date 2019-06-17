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تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار انشطة تجريها شرطة اسرائيل لتطبيق القانون بشكل مُركّز بشأن حيازة واستخدام الاسلحة غير القانونية ، بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء، قدمت النيابة العامة في الشرطة تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من سكان مدينة أم الفحم في الثلاثينيات من عمرهم للاشتباه بهما بحيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية.


 من الجدير بالذكر انه تم إلقاء القبض على المشتبهين علي يد افراد شرطة سريين خلال تفتيش في مدينة أم الفحم ، من خلاله تم ضبط 3 مسدسات التي احيلت الى مختبر التشخيص الجنائي.


 تم تمديد توقيف المشتبهين وفق مواد البينات التي جمعها من وقت لآخر، والآن تم تقديم تصريح مدع مرفق بطلب تمديد توقيفهما، وفي الأيام المقبلة ، ستقدم  الشرطة لائحة اتهام ضدهما وطلب توقيفهما حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما.


  *تشدد الشرطة على أنها ستواصل تشغيل وحداتها الخاصة ووسائل تكنولوجية خاصة من أجل الحد من وصول العناصر الإجرامية وغيرها الى الأسلحة غير القانونية وستواصل عملها، بهدف توفير نمط حياة طبيعي وآمن للمواطنين الممتثلين للقانون*




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