تصريح, مدعٍ, ضد, مشتبهين, من, أم, الفحم, بحيازة, أسلحة,

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عقد صباح الأحد ١٤/٦/١٩ جلسة جمعت لجنة طمرة أهل الخير وممثّلين عن جهاز الشرطة بعد...
طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين 12 و 15...
لقي عامل يبلغ من العمر 34 عاما مصرعه اليوم الاثنين خلال عمله في تصليح جرافة كبيرة...
Hمس الاحد خلال حفلة مصارعة الثقافة جرى عزف Pasodoble الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد...
اعتقلت شرطة الجنوب رجلا وابنه وشاب اخر من سكان تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة في تل...
أقيم يوم الثلاثاء المنصرم في المركز الطبي باده - بوريا يوم مميز لرفع الوعي...
اعتقلت الشرطة في لواء المركز خلال حملة واسعة النطاق فجر اليوم الاثنين 24 شخصا من...
طور باحثون في معهد "التخنيون" في حيفا نوعا من الصمغ الطبي بديلا لاستخدام الخيوط...
لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه اليوم الاثنين جراء سقوطه عن سفينة كانت ترسو...
من جهته عقب النائب السابق المحامي طلب ابو عرار على اعتداء الشرطة على الاهل في بير...