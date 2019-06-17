الحلاني, :, إليسا, كنت, بحسها, بعيدة, عني, وما, كانت, تعني, لي,

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني وزوجته ” كوليت بولس ” ضيوفا مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه ” توأم روحي ” المذاع على قناة bein دراما .

وتحدث عاصي الحلاني عن علاقته بالنجمة اللبنانية ” إليسا ” في الوقت السابق وحاليا .. حيث كشف عن عدم وجود علاقة تربطه بها سابقا وإنه لم يكن يعرفها جيدا وكان مستمعا لأغنياتها فقط قائلا : ” كنت بحسها بعيدة عني وما كنا نتلاقى .. كشخص ما كانت تعني لي ، اه بيعني لي أغانيها حلوة ولكن كشخص لا ” .وقال أن الأمور تغيرت بعد تقابلهم في برنامج ” The Voice ” للموسم الرابع وجمعتهم لجنة الحكم فتعرف عليها عن قرب ووجد إنها إنسانة طيبة وقريبة للقلب وصادقة فقال : ” تقابلنا في برنامج ذا فويس وأصبحت قريب منها أكثر وحسيت أد إيه هذه الإنسانة صادقة واللي في قلبها على لسانها ” .وعبر عاصي عن حزنه بسبب مرض إليسا وإنها لم تخبره عن مرضها خلال فترة تصوير البرنامج وهو الوقت الذي كشفت إليسا إنها كانت تتلقى العلاج فيه من سرطان الثدي .كما أعربت ” كوليت ” زوجة عاصي عن حبها الشديد لإليسا وإنها تشبهها كثيرا في شخصيتها وأن ابنتها ” ماريتا ” أيضا تحبها كثيرا ومتأثرة بها في الفن .