ممثّلون, عن, أهالي, طمرة, يسلّمون, عريضة, للشرطة, يطالبونها, بالقيام, بواجبها, وتحمّل, مسؤوليّاتها, بشكل, فوريّ*,

عقد صباح الأحد ١٤/٦/١٩ جلسة جمعت لجنة طمرة أهل الخير وممثّلين عن جهاز الشرطة بعد مبادرة من اللجنة. وقد سلّم أعضاء اللجنة للشّرطة عريضة موقّعة من آلاف الطّمراويّين تنصّ وتعبّر عن استياء المواطنين من عمل الشرطة. وقد شارك بالجلسة إضافة لمندوبي اللجنة رئيس البلدية الدكتور سهيل ذياب وبعض من أعضاء البلدية.خلال الاجتماع، قام ممثّلو لجنة طمرة أهل الخير بمطالبة جميع الأطر الحاضرة بالعمل الجدي والمسؤول والمبادر. إضافة لمسؤولية كافّة الأطر الشعبية والأهلية والرسمية وعموم أهالي طمرة لنشر السلم الأهلي والإصلاح المجتمعي، وضعت اللجنة بعض النقاط بمسؤوليّة الشرطة والبلدية بشكل مباشر للتنفيذ والمتابعة، نذكرها على النحو التالي:1. مطالبة الشرطة بتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجبها لحفظ الأمن والأمان، وتقديم الجناة ومرتكبي الجرائم للقضاء لردعهم ونيل عقابهم.2. نزع السلاح المنتشر في طمرة فورًا، وعدم التهاون مع أيّ حادث إطلاق نار أو أيّة مخالفة جنائية صغيرة كانت أم كبيرة.3. علاج جدّي وجذري لظاهرة انتشار الدرّاجات النّاريّة الصغيرة (الفسبا، الماطور) بشكل غير منظّم وغير مرخّص، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على مستخدميها وعلى المارّة والمشاة.4. وضع بوابات وحراسة على جميع مداخل المدينة، وإغلاق المداخل الفرعية بساعات الليل (مثل مدخل شارع طمره عبلين ومدخل العش)5. ربط طمرة بكاميرات مراقبة واعتماد غرفة مراقبة فعّالة على مدار الساعة مزوّدة بمكبّرات صوت تتفاعل وتتواصل بشكل مباشر مع كلّ مخالف للقانون لردعه وإشعاره أنّه مراقب.6. تفعيل لجان حراسة معتمدة من قبل بلدية طمرة مؤهّلة للعمل بالتعاون مع كافّة الجهات الرسمية والشعبية.