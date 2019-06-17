تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 14:55:21 سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها |  2019-06-17 14:55:54 تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة |  2019-06-17 14:55:30 ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ* |  2019-06-17 13:24:20 اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة |  2019-06-17 12:59:42 الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة |  2019-06-17 12:14:41 الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف |  2019-06-17 13:00:27 اعتقال اب وابنه وشخص اخر من تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة وسرقة حواسيب وشاشات خلال شهر رمضان |  2019-06-17 11:37:40 الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم |  2019-06-17 11:31:53 اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز |  2019-06-17 10:54:34 ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة |  2019-06-17 10:18:56 مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون |  2019-06-17 10:04:26 مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة |  2019-06-17 08:59:15 الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين |  2019-06-17 08:51:33 القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية |  2019-06-17 08:45:39 رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ممثّلون عن أهالي طمرة يسلّمون عريضة للشرطة يطالبونها بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤوليّاتها بشكل فوريّ*



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




عقد صباح الأحد ١٤/٦/١٩ جلسة جمعت لجنة طمرة أهل الخير وممثّلين عن جهاز الشرطة بعد مبادرة من اللجنة. وقد سلّم أعضاء اللجنة للشّرطة عريضة موقّعة من آلاف الطّمراويّين تنصّ وتعبّر عن استياء المواطنين من عمل الشرطة. وقد شارك بالجلسة إضافة لمندوبي اللجنة رئيس البلدية الدكتور سهيل ذياب وبعض من أعضاء البلدية. 

خلال الاجتماع، قام ممثّلو لجنة طمرة أهل الخير بمطالبة جميع الأطر الحاضرة بالعمل الجدي والمسؤول والمبادر. إضافة لمسؤولية كافّة الأطر الشعبية والأهلية والرسمية وعموم أهالي طمرة لنشر السلم الأهلي والإصلاح المجتمعي، وضعت اللجنة بعض النقاط بمسؤوليّة الشرطة والبلدية بشكل مباشر للتنفيذ والمتابعة، نذكرها على النحو التالي:

1. مطالبة الشرطة بتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجبها لحفظ الأمن والأمان، وتقديم الجناة ومرتكبي الجرائم للقضاء لردعهم ونيل عقابهم.

2. نزع السلاح المنتشر في طمرة فورًا، وعدم التهاون مع أيّ حادث إطلاق نار أو أيّة مخالفة جنائية صغيرة كانت أم كبيرة. 

3. علاج جدّي وجذري لظاهرة انتشار الدرّاجات النّاريّة الصغيرة (الفسبا، الماطور) بشكل غير منظّم وغير مرخّص، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على مستخدميها وعلى المارّة والمشاة.

4. وضع بوابات وحراسة على جميع مداخل المدينة، وإغلاق المداخل الفرعية بساعات الليل (مثل مدخل شارع طمره عبلين ومدخل العش)

5. ربط طمرة بكاميرات مراقبة واعتماد غرفة مراقبة فعّالة على مدار الساعة مزوّدة بمكبّرات صوت تتفاعل وتتواصل بشكل مباشر مع كلّ مخالف للقانون لردعه وإشعاره أنّه مراقب.

6. تفعيل لجان حراسة معتمدة من قبل بلدية طمرة مؤهّلة للعمل بالتعاون مع كافّة الجهات الرسمية والشعبية.




كلمات متعلقة

ممثّلون, عن, أهالي, طمرة, يسلّمون, عريضة, للشرطة, يطالبونها, بالقيام, بواجبها, وتحمّل, مسؤوليّاتها, بشكل, فوريّ*,

تابعونــا

تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة تصريح مدعٍ ضد مشتبهين من أم الفحم بحيازة أسلحة 2019-06-17 | 14:55:54

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار انشطة...

اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة 2019-06-17 | 13:24:20

طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين 12 و 15...

الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة 2019-06-17 | 12:59:42

لقي عامل يبلغ من العمر 34 عاما مصرعه اليوم الاثنين خلال عمله في تصليح جرافة كبيرة...

الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف 2019-06-17 | 12:14:41

Hمس الاحد خلال حفلة مصارعة الثقافة جرى عزف Pasodoble الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد...

اعتقال اب وابنه وشخص اخر من تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة وسرقة حواسيب وشاشات خلال شهر رمضان اعتقال اب وابنه وشخص اخر من تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة وسرقة حواسيب وشاشات خلال شهر رمضان 2019-06-17 | 13:00:27

اعتقلت شرطة الجنوب رجلا وابنه وشاب اخر من سكان تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة في تل...

طاقم المركز الطبي باده - بوريا يرفع الوعي للتوفير بالطاقة طاقم المركز الطبي باده - بوريا يرفع الوعي للتوفير بالطاقة 2019-06-17 | 11:56:04

أقيم يوم الثلاثاء المنصرم في المركز الطبي باده - بوريا يوم مميز لرفع الوعي...

اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز 2019-06-17 | 11:31:53

اعتقلت الشرطة في لواء المركز خلال حملة واسعة النطاق فجر اليوم الاثنين 24 شخصا من...

ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة 2019-06-17 | 10:54:34

طور باحثون في معهد "التخنيون" في حيفا نوعا من الصمغ الطبي بديلا لاستخدام الخيوط...

مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون 2019-06-17 | 10:18:56

لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه اليوم الاثنين جراء سقوطه عن سفينة كانت ترسو...

مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة 2019-06-17 | 10:04:26

من جهته عقب النائب السابق المحامي طلب ابو عرار على اعتداء الشرطة على الاهل في بير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجارحيفا اعتقال رجل عربي حي الهدار بحوزته بندقية مدينة شرطة سلاح حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتبث مباشر :آرسنال و واتفوردوطن علي امارة مصرع الطفلة رضيعة حادث طرق سيارة شارع 90 اغوار كفر كنا شرطة اسعاف اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةالطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستجبر حمود يعلن استقالته منتدى السلطات المحلية الدرزية جولس الشركسيجبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة اتراك مظاهرة كفر قاسم يهتفون باسم رجب طيب أردوغان انقلاب محاولة الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com