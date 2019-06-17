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اصابة 3 أطفال اثر تعرضهم للدهس في الجديدة



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طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين 12 و 15 عاما بعد تعرضهم لحادث دهس بقرية جديدة حيث وصفت اصابتهم بالطفيفة حتى المتوسطة وتم نقلهم الى مستشفى نهريا لاستكمال العلاج





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