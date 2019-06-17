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الجنوب - مصرع عامل فلسطيني خلال تصليحه جرافة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 34 عاما مصرعه اليوم الاثنين خلال عمله في تصليح جرافة كبيرة في بئر طوبيا بمنطقة الجنوب .



وافيد ان العامل وهو فلسطيني من الضفة اصيب باصابات بالغة توفي متأثرا بها بعد فشل محاولات انعاشه في مكان الحادث.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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