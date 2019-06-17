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سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها



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نظمت إدارة مدرسة سالم الثانوية في طلعة عارة  مساء امس الاحد  احتفالا بحضور المئات من الاهالي من قرى مجلس طلعة عارة والمنطقة، وذلك لتخريج الفوج الثامن عشر من طلاب المدرسة بقاعة قصر النخيل في سالم، حيث تم تخريج حوالي 124 كوكبة من طلاب وطالبات المدرسة بأجواء احتفالية تميزت بالفرح والابتسامة التي رسمت على وجوه عشرات الخريجين والخريجات.


وقد شارك بالإضافة الى الطاقم التدريسي مئات الاهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا اليوم الكبير حيث شاهدوا ابناءهم وهم يحصلون على شهادة انهاء المرحلة الثانوية ليخرجوا الى الحياة المزدهرة بالإنجازات بأذن الله، متمنين لهم حياة سعيدة ونجاحا تاما في كافة المجالات.



وفي كلمته شكر مدير المدرسة الاستاذ خالد طه اغبارية الاهالي والحضور، كما وشكر الطاقم التدريسي  والطلاب على العمل المتواصل من اجل انجاح هذا العمل والاحتفال الكبير،  كذلك ثمن عاليا دور أولياء الأمور ولجنة الاّباء بدعم ومساندة المسيرة التعليمية والتربوية للمدرسة متمنيا للخريجين مستقبلا واعدا امنا وزاهرا.


كما وتحدث أيضاً رئيس مجلس طلعة عارة   محمود جبارين الذي هنئ الطلاب بحفل تخريجهم وتمنى لهم مستقبل باهرا وزاهرا وان يكونوا العجلة الداعمة لبلدات طلعة عاره. ومن ثم تحدث رئيس لجنة الاّباء السيد عبد الباسط اغبارية 


والذي رحب بالأهالي وتمنى للطلاب حياة سعيدة مليئة بالنجاحات متطرقاً بحديثه عن وقوف لجنة الاّباء يدا بيد بجانب المدرسة وطلابها. وهنأهم بتخريجهم وتمنى ان يستمروا بمسيرة التعليم وان يخوضوا مجال التعليم الأكاديمي.




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