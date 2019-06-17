الباسودوبلي, الفلسطيني, باسم, سعيد, قزق, يعزف, في, اليوم, الأخير, لموسم, المصارعات, السنوية, بمدريد, بحضور, الالاف,

Hمس الاحد خلال حفلة مصارعة الثقافة جرى عزف Pasodoble الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق بحضور 24 الف متفرج في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية التي تعقد طيلة شهر كامل في العاصمة الاسبانية مدريد لتكريم المصارع الفلسطيني الذي اقتحم واخذ مكانه ومكانته المرموقة في هذه الرياضة الاسبانية الثقافية الخاصة.

يشار الى ان المقطوعة الموسيقية من تأليف وتلحين الموسيقار الاسباني ميغيل مارتين .