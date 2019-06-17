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اعتقال اب وابنه وشخص اخر من تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة وسرقة حواسيب وشاشات خلال شهر رمضان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





اعتقلت شرطة الجنوب رجلا وابنه وشاب اخر من سكان تل السبع بشبهة اقتحام مدرسة في تل السبع خلال شهر رمضان وسرقة 18 حاسوبا جديدا منها اضافة الى شاشات ولوحات مفاتيح خاصة بالحواسيب.

واشارت الشرطة الى انها عثرت على الاغراض التي يشتبه بانها مسروقة في بيت المشتبهين .


وتم اعادة الحواسيب والشاشات الى المدرسة وتسليمها لمدير المدرسة.






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