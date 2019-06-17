طاقم المركز الطبي باده - بوريا يرفع الوعي للتوفير بالطاقة

أقيم يوم الثلاثاء المنصرم في المركز الطبي باده - بوريا يوم مميز لرفع الوعي والتوفير والترشيد باستخدام الطاقة.

وذلك بالتعاون مع شركة تديران اسكوتيك. من جانبه أكد يهودا كوهين - مدير عام الشركة الذي انضم للاعبين الموهوبين “هدفنا هو رفع الوعي لدى العمال لنشاط الترشيد والتوفير بالطاقة، تنجيع وتحسين العمليات”.وقد تجوّل اللاعبون بقيادة مديرة قسم خدمات الطعام وادارة المرافق، صوفي شمونيس هاروش، بين الأقسام المختلفة وأسدوا النصائح للعمال والموظفين بأغنية فكاهية، حول ترشيد استخدام الكهرباء.