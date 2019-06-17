سان, جيرمان, مستعد, لبيع, نيمار, بشرط, وحيد,

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وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كلمة...
ترك الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، تفاصيل تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري،...
اعترف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل عن الشياطين...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، موقف أتلتيكو مدريد من صفقة انتقال نجمه...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض...
احتفل سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني امس السبت بحفل زفافه على صديقته...
كشف إيدين هازارد، بعد إتمام انتقاله رسميًا من تشيلسي إلى ريال مدريد، عن أول...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تطور جديد في الصفقة المحتملة، بانتقال...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يتفوق على جاره السيتي في...