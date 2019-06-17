سان, جيرمان, مستعد, لبيع, نيمار, بشرط, وحيد,

بات استمرار نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان ضمن صفوف فريقه الفرنسي محل شك كبير.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في خبر عاجل لها أن إدارة النادي الباريسي جاهزة لبيع اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري.وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي بي إس جي لن يقفوا أمام مغادرة نيمار بشرط الحصول على عرض مالي مغرٍ، علما بأن مهاجم برشلونة السابق انضم للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قبل عامين.وأشارت إلى أن عودة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي بالنادي الباريسي، تتبعه عدد من الخطوات خلف الكواليس بحديقة الأمراء.وألمحت إلى أن هناك عدة تغييرات ستطرأ على العناصر الأساسية للمدرب الألماني توماس توخيل، ولن يكون الأمر مقتصرا على نيمار فقط.