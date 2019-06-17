تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 12:14:41 الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف |  2019-06-17 11:37:40 الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم |  2019-06-17 11:31:53 اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز |  2019-06-17 10:54:34 ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة |  2019-06-17 10:18:56 مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون |  2019-06-17 10:04:26 مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة |  2019-06-17 08:59:15 الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين |  2019-06-17 08:51:33 القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية |  2019-06-17 08:45:39 رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة |  2019-06-17 08:41:07 الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة |  2019-06-17 08:24:09 مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله |  2019-06-17 08:16:42 فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية |  2019-06-17 05:10:47 انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-17 05:34:22 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 |  2019-06-16 21:58:35 عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سان جيرمان مستعد لبيع نيمار بشرط وحيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات استمرار نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان ضمن صفوف فريقه الفرنسي محل شك كبير.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في خبر عاجل لها أن إدارة النادي الباريسي جاهزة لبيع اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري.


وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي بي إس جي لن يقفوا أمام مغادرة نيمار بشرط الحصول على عرض مالي مغرٍ، علما بأن مهاجم برشلونة السابق انضم للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قبل عامين.


وأشارت إلى أن عودة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي بالنادي الباريسي، تتبعه عدد من الخطوات خلف الكواليس بحديقة الأمراء.


وألمحت إلى أن هناك عدة تغييرات ستطرأ على العناصر الأساسية للمدرب الألماني توماس توخيل، ولن يكون الأمر مقتصرا على نيمار فقط.




كلمات متعلقة

سان, جيرمان, مستعد, لبيع, نيمار, بشرط, وحيد,

تابعونــا

محمد صلاح ينشر صورة بمناسبة عيد ميلاده ال 27 ! محمد صلاح ينشر صورة بمناسبة عيد ميلاده ال 27 ! 2019-06-17 | 10:00:45

وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كلمة...

الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين 2019-06-17 | 08:59:15

ترك الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي...

الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس 2019-06-16 | 18:50:30

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، تفاصيل تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري،...

بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد 2019-06-16 | 14:59:23

اعترف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل عن الشياطين...

برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان 2019-06-16 | 12:48:15

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، موقف أتلتيكو مدريد من صفقة انتقال نجمه...

صلاح يرفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد صلاح يرفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد 2019-06-16 | 11:39:39

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض...

راموس يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم كرة القدم راموس يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم كرة القدم 2019-06-16 | 10:09:15

احتفل سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني امس السبت بحفل زفافه على صديقته...

هازارد: عشقت كرة القدم بسبب زيدان هازارد: عشقت كرة القدم بسبب زيدان 2019-06-16 | 07:01:17

كشف إيدين هازارد، بعد إتمام انتقاله رسميًا من تشيلسي إلى ريال مدريد، عن أول...

ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان 2019-06-15 | 18:02:41

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تطور جديد في الصفقة المحتملة، بانتقال...

مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي 2019-06-15 | 14:02:33

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يتفوق على جاره السيتي في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريمالمئات المزايا الضريبية تأجيل القدس مظاهرة مكاتب الحكومة احتجاجا مواجهات مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات الناصرة : تظاهرة رفع شعارات رفضا لقانون "منع الأذان"احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة اصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتاحتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com