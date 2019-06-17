ماذا, يحدث, لجسمك, إذا, لم, تنم, خمس, ليال, متتالية؟,

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قد لا يكون التوقف عن الأكل في وقت متأخر أمرا سهلا كما نظن، لذلك قدم الكاتب جلين...
قال علماء جينيون إنهم تمكنوا من محو أعراض مرض جيني نادر لدى شاب بعد أن تناول...
يرفض ثلاثة أرباع المرضى أن تجرى لهم بعض فحوصات التشخيص أو إجراءات الرعاية الصحية...
وجدت دراسة حديثة أن أطفال الوالدين المنفصلين هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وقام...
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حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصائيات...
ضمن الدراسات العلمية التي يقوم بها الأطباء والعلماء في العالم، توصل الباحثون إلى...
يستخدم الكثيرون مكيفات الهواء صيفا في المكاتب ويعتبرونها المنقذ الوحيد من ارتفاع...
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وضع الأطباء قائمة بالسلع الغذائية التي يجب تناولها بصورة منتظمة لتخفيض خطر...