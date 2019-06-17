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عاشقان يلتقيان من جديد بعد 75 عاما من الفراق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



” ك.ت.روبينز ” و ” جانين غاناي ” عاشقان فرقتهما الحرب والعمل العسكري عن بعضهما البعض حتى كتب القدر لهم اللقاء مجددا بعد مرور 75 عاما على فراقهما .



رحل الجندي الأمريكي الشاب عن فرنسا عام 1944 برفقة سريته تاركا الفتاة التي يحبها في قرية ” بيريي ” قائلا بإنه قد يعود يوما ما ولكنه غاب لفترة طويلة وانقطعت اتصالاتهما حتى جمعتهما الصدفة مرة أخرى .

 بدأت قصة اللقاء من جديد على يد ” القناة الفرنسية الثانية ” التي كانت في زيارة للمحارب ” ك.ت.روبينز ” في الولايات المتحدة منذ بضعة أسابيع لعمل روبيرتاج حول ذكرياته عن الحرب العالمية الثانية واصطحابه إلى فرنسا للمشاركة في الاحتفال بيوم الإنزال .


واثناء الحوار وجدوا بين الصور الخاصة به صورة فتاة شابة أخبرهم إنها ” جانين غاناي ” أحبها وهو في فرنسا وكانت وقتها في الثامنة عشر من عمرها وعبر لهم عن رغبته في زيارة عائلتها لإنه يعتقد إنها ستكون قد فارقت الحياة .

إلا أن طاقم العمل الصحفي للقناة أجرى اتصالاته ومحاولات البحث عن جانين حتى تمكنوا من العثور عليها في إحدى دور العجزة وتبلغ من العمر 92 عاما وقاموا بترتيب اللقاء بينهما التي نقلته القناة الفرنسية الثانية وأظهرا روبينز وجانين أن ذلك الحب البعيد مازال مترسخا بهما .


وكانت أول جملة يقولها الجندي العاشق لحبيبته : ” لقد أحببتك دائما ولم تفارقي قلبي ابدا ” .. لترد جانين قائلة : ” أنا أيضا كنت دائمة التفكير بك وكنت أقول لنفسي إنه ربما يعود يوما ما ” .




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