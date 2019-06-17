عاشقان, يلتقيان, من, جديد, بعد, 75, عاما, من, الفراق,

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أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر...
حذر الأطباء من أن هوسنا بمتابعة هواتفنا الذكية بشكل مبالغ فيه، يمكن أن تؤدي إلى...
أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر...
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يبدو أن للخديوي إسماعيل، الحاكم الخامس لمصر الحديثة من أسرة محمد علي، حظا عاثرا...
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