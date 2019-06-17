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اعتقال 24 مشتبها بتجارة مخدرات وسلاح في المركز
2019-06-17 11:41:45
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اعتقال 24 مشتبها بتجارة مخدرات وسلاح في المركز
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