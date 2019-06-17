تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 12:14:41 الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف |  2019-06-17 11:37:40 الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم |  2019-06-17 11:31:53 اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز |  2019-06-17 10:54:34 ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة |  2019-06-17 10:18:56 مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون |  2019-06-17 10:04:26 مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة |  2019-06-17 08:59:15 الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين |  2019-06-17 08:51:33 القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية |  2019-06-17 08:45:39 رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة |  2019-06-17 08:41:07 الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة |  2019-06-17 08:24:09 مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله |  2019-06-17 08:16:42 فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية |  2019-06-17 05:10:47 انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-17 05:34:22 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 |  2019-06-16 21:58:35 عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، اليوم الاثنين، أن إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام قبل نهاية الشهر الجاري.



وقال كمالوندي إنه "في حال انتهاء مهلة الستين يوما ستسرع طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7%".


وأضاف المتحدث أن الدول الأوروبية أثبتت عجزها بعدم تطبيق الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "المهم بالنسبة لإيران الخطوات العملية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي إما أنه لا يريد الالتزام بالاتفاق النووي أو أنه عاجز عن ذلك نتيجة لضغوط".




كلمات متعلقة

الطاقة, الذرية, الإيرانية:, سنرفع, مستوى, تخصيب, اليورانيوم,

تابعونــا

الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 2019-06-17 | 05:34:22

أكد المتحدث باسم وكالة "الانوروا" سامي مشعشع، أن الاجتماع التحضيري الذي جرى في...

مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد 2019-06-15 | 20:04:12

ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان مصر ترى ان أطرافا في غزة (لم تسمها)، تقف وراء...

امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين 2019-06-15 | 17:55:47

انضم مجلس الشيوخ الأمريكي الى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب لعلاقة إسرائيل...

ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي 2019-06-15 | 13:59:55

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها...

أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! 2019-06-14 | 21:07:22

أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول...

تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه 2019-06-14 | 21:05:51

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...

ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس 2019-06-14 | 19:14:19

غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...

نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن 2019-06-14 | 14:52:16

من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...

الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان 2019-06-14 | 14:44:28

وجّهت ​الملكة إليزابيث الثانية​ رسالة إلى ​لبنان​، من خلال إحتفال السفارة...

كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! 2019-06-14 | 12:55:11

أكد وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أن سقف كاتدرائية "نوتردام" مهدد دائما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتكفر قرع تظاهرة شعارات رفع الاقصى القدس الشرطة نصرة مدخل قرية تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي التفافي الناصرة حادث طرق اصابات شارع مرام ميديكال الطبي طاقم علاج اسعاف شرطة الطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجباتتهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com