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اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء المركز خلال حملة واسعة النطاق فجر اليوم الاثنين  24 شخصا من منطقة المركز بشبهة تجارة المخدرات والسلاح.




واشارت الشرطة انها ضبطت خلال حملة تفتيش طالت عدة محلات وبيوت تابعة للمشتبهين  كمية من المخدرات من الانواع الثقيلة الخطيرة , اضافة الى قطع وسلاح ومبلغ مالي كبير بعملة محلية واخر دولية .


وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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