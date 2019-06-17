د., خطيب, يلقي, محاضرة, قيّمة, في, فرع, مزراحي, طفحوت, سخنين,

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين، الأربعاء الماضي، المدرّب الشخصي ومدير الأعمال، د. محمود خطيب، في محاضرة بعنوان: "كاريزما". وقد تحدّث خطيب في محاضرته القيّمة عن مهارات الأشخاص أصحاب الشخصية الكارزماتية (الجذابة)، كما ظهرت في الأبحاث العلمية. وبيّن د. خطيب في محاضرته، التي نالت استحسان الحضور الواسع، كيف يستطيع كل شخص اكتساب المهارات التي تمنحه المزيد من الكاريزما في حياته الشخصية، المهنية والاجتماعية.يعرض مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت" العديد من ورشات العمل ومحاضرات إثراء متنوعة في مواضيع مختلفة، يتم تقديمها من قبل محاضرين معروفين من بينهم: د. محمود خطيب، أشرف قرطام، إلهام دويري تابري، سهير سلمان منيّر، عمو شوشو، وفرات نصار.تجدر الإشارة الى أن المشروع يقام هذه السنة في 33 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر المركز الهاتفي 0776004060.للتفاصيل والتسجيل: www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashimفي الصورة: د. محمود خطيب وأمجد الشيخ سليمان- مدير فرع سخنين وطاقم الموظفين