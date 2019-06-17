ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة

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Hمس الاحد خلال حفلة مصارعة الثقافة جرى عزف Pasodoble الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد...
أقيم يوم الثلاثاء المنصرم في المركز الطبي باده - بوريا يوم مميز لرفع الوعي...
اعتقلت الشرطة في لواء المركز خلال حملة واسعة النطاق فجر اليوم الاثنين 24 شخصا من...
لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه اليوم الاثنين جراء سقوطه عن سفينة كانت ترسو...
من جهته عقب النائب السابق المحامي طلب ابو عرار على اعتداء الشرطة على الاهل في بير...
جاء في بيان من رابطة أئمة طمرة , حول إقامة حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة :" أهلنا...
جاءنا من الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفىسطينة العقيد لؤي ارزيقات :" ضواحي...
اقدم مستوطنون على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران مسجد...
استقبلت مدينة ام الفحم فجر اليوم الاثنين إبنها، الاسير ظافر فتحي جبارين، والذي...
يكون الجو اليوم الاثنين معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...