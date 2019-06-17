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ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة



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طور باحثون في معهد "التخنيون" في حيفا نوعا من الصمغ الطبي بديلا لاستخدام الخيوط والمسامير، يتم تعبئته في مسدس، عندما يتعرض الجسم لجروح بالغة.


ومن الاعراض الجانبية للطريقة التقليدية، انها تترك اثارا على الجسم كما انها تتطلب قدرة بارعة من الطبيب او ان الامر يتطلب عملية لاستخراجها لاحقا.

ويقول البروفسور بوعاز مزراحي مدير مختبر المواد الحيوية في "التخنيون" ان هذا الابتكار خير بديل، عندما يدور الحديث عن اوعية دموية او الرئتين او الأمعاء التي ترشح في العمليات التقليدية ويتطلب لحمها بعد الخياط او الكبس.

ويخدم هذا الإبتكار الجروح الداخلية والخارجية على حد سواء.




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