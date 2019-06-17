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مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه اليوم الاثنين جراء سقوطه عن سفينة كانت ترسو قرب احد شواطئ اشكلون.



وافيد ان الطاقم الطبي اقر وفاة العامل في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .



وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


الصورة توضيحية ...




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