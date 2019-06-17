تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 12:14:41 الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف |  2019-06-17 11:37:40 الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم |  2019-06-17 11:31:53 اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز |  2019-06-17 10:54:34 ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة |  2019-06-17 10:18:56 مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون |  2019-06-17 10:04:26 مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة |  2019-06-17 08:59:15 الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين |  2019-06-17 08:51:33 القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية |  2019-06-17 08:45:39 رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة |  2019-06-17 08:41:07 الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة |  2019-06-17 08:24:09 مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله |  2019-06-17 08:16:42 فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية |  2019-06-17 05:10:47 انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-17 05:34:22 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 |  2019-06-16 21:58:35 عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق
  • *المحامي طلب ابو عرار :" اعتداءات الشرطة على الاهل في بير هداج نابعة من نهجها العدائي ضد العرب ...". *
عبر اهالي قرية بير هداج في النقب صباح اليوم الاثنين عن استيائهم الشديد وغضبهم ازاء تعامل الشرطة مع اهالي القرية فجر اليوم , مشيرين الى ان وحدة خاصة من الشرطة اقتحمت القرية فجر اليوم واقتحمت البيوت واعتدت على الاهالي بذريعة التفتيش والبحث عن مشتبهين بخلفيات جنائية.


وافاد الاهالي ان مواجهات وقعت بينهم وبين عناصر الشرطة والوحدات الخاصة , مما اسفر عن اصابات في صفوف الاهالي ونقل بعض منهم لمراكز طبية ومستشفيات لاستكمال علاجهم.

والى ذلك فد اصدرت الشرطة بيانا حول العملية التي قامت بها فجر اليوم في بير هداج واعلنت اعتقال 10 اشخاص بشبهات جنائية وتهريب مخدرات عبر الحدودية المصرية الاسرائيلية , كما اشارت الشرطة الى ان عناصرها تعرضوا للرضق بالحجارة من قبل بعض الاهالي في القرية حتى ان بعض الاهالي تهجموا على عناصر الشرطة مما تسبب باصابة شرطيين باصابات طفيفة.


كما اشارت الشرطة في بيانها انها صادرت عددا من المركبات منها رباعية الدفع ومنها عادية خصوصية يشتبه باستعمالها في تهريب المخدرات .


ومن المتوقع ان تطلب الشرطة اليوم الاثنين من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .

وتوجه الاهالي في قرية بير هداج الى المسؤولين والحكومة مطالبين بوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم وبحق قريتهم .




من جهته عقب النائب السابق المحامي طلب ابو عرار على اعتداء الشرطة على الاهل في بير هداج صباح اليوم بقوله:"

اعتداءات الشرطة على الاهل في بير هداج نابعة من نهجها العدائي  ضد العرب، 

فالشرطة الاسرائيلية تتعامل مع العرب كانهم أعداء ولم تتعامل معهم كمواطنين ،الامر الذي يطلق العنان لأفرادها بالاعتداء على العرب بأتفه الأسباب، فالشرطة اعتدت على السكان في بير هداج على مرآى من الأطفال والنساء بدون اي مبرر، وأوقعت جرحى في صفوف النساء والأطفال، فعلى الشرطة ان تحاسب المسؤولين عن هذا الاعتداء الغاشم، علما ان من أفراد الشرطة من صوبوا المسدسات نحو رؤوس الناس بدون سبب يذكر، وكأنهم قادمون وهم يبيتون النية على الاعتداء على الناس، من خلال الاستفزاز، والتعامل الجلف.

لا يعقل ان تتهم الشرطة السكان عندما تفشل في مهامها، فبعد ان لم تجد الشرطة اي ممنوعات خلال اعمال تفتيش قام أفرادها باستفزاز الناس، والاعتداء عليهم.


الشرطة في وضعها السليم وجدت من اجل اقرار الأمن، والمحافظة على حياة الناس، ولكن عندما تتعامل مع العرب نجد غير ذلك".






كلمات متعلقة

مواجهات, اصابات, واعتقالات, في, بيرهداج, بالنقب, -, الاهالي, -, الشرطة, اعتدت, علينا, -, الشرطة-, رشقونا, بالحجارة,

تابعونــا

الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف 2019-06-17 | 12:14:41

Hمس الاحد خلال حفلة مصارعة الثقافة جرى عزف Pasodoble الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد...

طاقم المركز الطبي باده - بوريا يرفع الوعي للتوفير بالطاقة طاقم المركز الطبي باده - بوريا يرفع الوعي للتوفير بالطاقة 2019-06-17 | 11:56:04

أقيم يوم الثلاثاء المنصرم في المركز الطبي باده - بوريا يوم مميز لرفع الوعي...

اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز 2019-06-17 | 11:31:53

اعتقلت الشرطة في لواء المركز خلال حملة واسعة النطاق فجر اليوم الاثنين 24 شخصا من...

ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة 2019-06-17 | 10:54:34

طور باحثون في معهد "التخنيون" في حيفا نوعا من الصمغ الطبي بديلا لاستخدام الخيوط...

مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون 2019-06-17 | 10:18:56

لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه اليوم الاثنين جراء سقوطه عن سفينة كانت ترسو...

رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة 2019-06-17 | 08:45:39

جاء في بيان من رابطة أئمة طمرة , حول إقامة حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة :" أهلنا...

الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة 2019-06-17 | 08:41:07

جاءنا من الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفىسطينة العقيد لؤي ارزيقات :" ضواحي...

مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله 2019-06-17 | 08:24:09

اقدم مستوطنون على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران مسجد...

فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية 2019-06-17 | 08:16:42

استقبلت مدينة ام الفحم فجر اليوم الاثنين إبنها، الاسير ظافر فتحي جبارين، والذي...

انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع 2019-06-17 | 05:10:47

يكون الجو اليوم الاثنين معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين مواجهات رهط اعتقالات تخريب ممتلكات بلدية الشرطة الجنوب أول فيديو مسرب نمس باب الحارة 8 مسلسل رمضان 2016 مقطع عمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةانتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com