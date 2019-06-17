تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 12:14:41 الباسودوبلي الفلسطيني باسم سعيد قزق يعزف في اليوم الأخير لموسم المصارعات السنوية بمدريد بحضور الالاف |  2019-06-17 11:37:40 الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم |  2019-06-17 11:31:53 اعتقال 24 مشتبها بتجارة المخدرات والسلاح بمنطقة المركز |  2019-06-17 10:54:34 ابتكار جديد في التخنيون - صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة |  2019-06-17 10:18:56 مصرع عامل 30 عاما سقط عن سفينة في اشكلون |  2019-06-17 10:04:26 مواجهات اصابات واعتقالات في بيرهداج بالنقب - الاهالي - الشرطة اعتدت علينا - الشرطة- رشقونا بالحجارة |  2019-06-17 08:59:15 الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين |  2019-06-17 08:51:33 القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية |  2019-06-17 08:45:39 رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة |  2019-06-17 08:41:07 الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة |  2019-06-17 08:24:09 مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله |  2019-06-17 08:16:42 فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية |  2019-06-17 05:10:47 انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-17 05:34:22 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 |  2019-06-16 21:58:35 عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"صبحي محمّد يحقق حلم الطفل نمير البيك ويطلق "أغلى ناسي‎



  |     |   اضافة تعليق



القلائل في عصرنا الحالي هم الذين يدعمون المواهب الفنيّة لا سيما أنّ كلفة الإنتاج عالية جدّاً، والإستثمار بالفن رهان لا يكسب في معظم الأحيان لعدّة أسباب منها تقلّبات الظروف الأمنيّة والإقتصاديّة في المنطقة.



 لكنّ المنتج صبحي محمّد لم ينظر إلى هذه الصعوبات الوافرة بل تحلّى بإيمانه بحلاوة الفنّ كأنّه رسالة، وقرّر أن يدعم الطفل نمير البيك من سوريا ويحقق له حلمه.


كان حلم نمير أن يزور لبنان من أجل تسجيل أوّل أغنية خاصّة به. فأتى صبحي به إلى لبنان وأنتج له أغنية تحت عنوان: " أغلى ناسي " كما صوّرها بطريقة عفويّة بفيديو جمع بين الإثنين أثناء تحضير الأغنية.


صدررت الأغنية على قناة "صبحي محمد" على يوتيوب 


بعد أن نشر صبحي عبر صفحاته الرسميّة إعلاناّ مع فيديو قال فيه:    

"كان عندو حلم وحلمو تحقق، الطفل نمير البيك من سورية من مدينه الحب القامشلي حققتلو حلمو وجبتو على لبنان وعملتلو أول أغنيه والأغنيه رح نزلا يوم الجمعه كتيييير قوية الأغنية بصوتو انتظروني يوم الجمعة!"




كلمات متعلقة

"صبحي, محمّد, يحقق, حلم, الطفل, نمير, البيك, ويطلق, "أغلى, ناسي‎,

تابعونــا

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في “اكلناها” - فيديو رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في “اكلناها” - فيديو 2019-06-17 | 11:55:16

تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على مواطنها الفنان باسم ياخور في حلقة هذا...

صلح سيرين عبدالنور ونادين نجيم بحضور نجمات الدراما اللبنانية! صلح سيرين عبدالنور ونادين نجيم بحضور نجمات الدراما اللبنانية! 2019-06-17 | 10:00:01

نجحت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بجمع عدد كبير من نجمات الدراما اللبنانية معاً...

بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة 2019-06-17 | 09:09:43

بعد أن تم الإعلان عن طلاق الفنان ​وائل كفوري​ من زوجته السابقة ​أنجيلا بشارة​،...

حصه الإماراتية تطلق جديدها دويتو "جيتهم بالحب" مع سعود مجيدي حصه الإماراتية تطلق جديدها دويتو "جيتهم بالحب" مع سعود مجيدي 2019-06-16 | 09:59:24

أغنية منفردة جديدة أطلقتها الفنانة حصه الإماراتية بشكل "دويتو" حملت عنوان "جيتهم...

كوريون يؤدون أغنية "إنت معلم" ويحصدون إعجاب الآلاف كوريون يؤدون أغنية "إنت معلم" ويحصدون إعجاب الآلاف 2019-06-14 | 21:10:38

لقي أداء الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G لأغنية "إنت معلم" للفنان المغربي سعد المجرد...

عمرو دياب يعلّق على خيانة دينا الشربيني عمرو دياب يعلّق على خيانة دينا الشربيني 2019-06-14 | 14:50:04

تحدثت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​عن تواجد الفنان المصري ​عمرو دياب​ في...

رانيا يوسف تدعم المنتخب المصري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية رانيا يوسف تدعم المنتخب المصري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019-06-14 | 12:55:24

حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على دعم منتخب بلادها قبل بطولة كأس الأمم...

تهمة خطيرة يتعرض لها "خمسة ونص" فكيف ردّ المعنيّون؟ تهمة خطيرة يتعرض لها "خمسة ونص" فكيف ردّ المعنيّون؟ 2019-06-14 | 08:58:41

استنكرت نقابة "الممرضات والممرضين في لبنان" على ما حصل خلال الحلقة الأخيرة من...

رامي عياش لصحفية لبنانية : ” يا عيب .. لغتك لغة شارع “ رامي عياش لصحفية لبنانية : ” يا عيب .. لغتك لغة شارع “ 2019-06-13 | 16:00:08

انتقدت الصحفية رحاب ضاهر كليب رامي عياش لأغنيته الجديدة ” يا سكاكر السكر ” الذي...

مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ 2019-06-13 | 12:45:45

حلت المطربة اللبنانية أمل حجازي ضيفة في إحدى البرامج الخليجية في لقاء متلفز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة مصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةطرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب عرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين جابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد حرق اطارات مدخل قرية كفرمندا شبان شرطة ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com