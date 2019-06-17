"صبحي, محمّد, يحقق, حلم, الطفل, نمير, البيك, ويطلق, "أغلى, ناسي‎,

القلائل في عصرنا الحالي هم الذين يدعمون المواهب الفنيّة لا سيما أنّ كلفة الإنتاج عالية جدّاً، والإستثمار بالفن رهان لا يكسب في معظم الأحيان لعدّة أسباب منها تقلّبات الظروف الأمنيّة والإقتصاديّة في المنطقة.

لكنّ المنتج صبحي محمّد لم ينظر إلى هذه الصعوبات الوافرة بل تحلّى بإيمانه بحلاوة الفنّ كأنّه رسالة، وقرّر أن يدعم الطفل نمير البيك من سوريا ويحقق له حلمه.كان حلم نمير أن يزور لبنان من أجل تسجيل أوّل أغنية خاصّة به. فأتى صبحي به إلى لبنان وأنتج له أغنية تحت عنوان: " أغلى ناسي " كما صوّرها بطريقة عفويّة بفيديو جمع بين الإثنين أثناء تحضير الأغنية.صدررت الأغنية على قناة "صبحي محمد" على يوتيوببعد أن نشر صبحي عبر صفحاته الرسميّة إعلاناّ مع فيديو قال فيه:"كان عندو حلم وحلمو تحقق، الطفل نمير البيك من سورية من مدينه الحب القامشلي حققتلو حلمو وجبتو على لبنان وعملتلو أول أغنيه والأغنيه رح نزلا يوم الجمعه كتيييير قوية الأغنية بصوتو انتظروني يوم الجمعة!"