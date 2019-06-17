محمد, صلاح, ينشر, صورة, بمناسبة, عيد, ميلاده, ال, 27, !,

وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كلمة شكر لكل من قدم له التهاني بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.

ونشر محمد صلاح، صورة مع زملائه في منتخب "الفراعنة"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مرفقة بكلمات الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده.ويستعد محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على الأراضي المصري، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يونيو المقبل.وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.