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صور.. سعر صادم لأكبر طائرة في العالم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرضت شركة "فولكان" الأمريكية أكبر طائرة في العالم للبيع بمبلغ 400 مليون دولار، بعد أن حلقت مرة واحدة فقط، استقرت بعدها في مطار بولاية كاليفورنيا.



وطرحت شركة "فولكان" القابضة، وهي مجموعة شركات استثمار تعود للملياردير الراحل بول ألين، طائرة "ستراتولاونتش" للبيع، على أن يشمل السعر ملكية الطائرة، والملكية الفكرية لها، بالإضافة إلى مرافقها.


وتعتبر هذه الطائرة الأكبر في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين طرفي جناحيها طول ملعب كرة قدم تقريبا، ويبلغ طول الطائرة 79 مترا، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة.

وطارت "ستراتولاونتش" للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير، وحلقت لأكثر من ساعتين قبل الهبوط بنجاح.


وكانت الرحلة التجريبية فوق ولاية كاليفورنيا، وحلقت فوق صحراء موهافي على ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.


تصوير - afp




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