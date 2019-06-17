صلح, سيرين, عبدالنور, ونادين, نجيم, بحضور, نجمات, الدراما, اللبنانية!,

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تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على مواطنها الفنان باسم ياخور في حلقة هذا...
القلائل في عصرنا الحالي هم الذين يدعمون المواهب الفنيّة لا سيما أنّ كلفة الإنتاج...
بعد أن تم الإعلان عن طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته السابقة أنجيلا بشارة،...
أغنية منفردة جديدة أطلقتها الفنانة حصه الإماراتية بشكل "دويتو" حملت عنوان "جيتهم...
لقي أداء الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G لأغنية "إنت معلم" للفنان المغربي سعد المجرد...
تحدثت الممثلة المصرية دينا الشربينيعن تواجد الفنان المصري عمرو دياب في...
حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على دعم منتخب بلادها قبل بطولة كأس الأمم...
استنكرت نقابة "الممرضات والممرضين في لبنان" على ما حصل خلال الحلقة الأخيرة من...
انتقدت الصحفية رحاب ضاهر كليب رامي عياش لأغنيته الجديدة ” يا سكاكر السكر ” الذي...
حلت المطربة اللبنانية أمل حجازي ضيفة في إحدى البرامج الخليجية في لقاء متلفز...