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صلح سيرين عبدالنور ونادين نجيم بحضور نجمات الدراما اللبنانية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجحت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بجمع عدد كبير من نجمات الدراما اللبنانية معاً لأول مرة في جلسة واحدة شهدت صلحا بين نادين نجيم وسيرين عبد النور بعد خلافاتهما الأخيرة حيث احتفل الجميع بهذا التصالح.



 وشهد اللقاء تواجد نادين نجيم وسيرين عبد النور ونادين الراسي وورد الخال وندى ابو فرحات وجيسي عبده وداليدا خليل وكارين رزق الله وستيفاني صليبا.



ونشرت سيرين عبد النور ونادين نجيم فيديو من اللقاء ظهر به الجميع في حالة سعادة واحتفال بهذه المناسبة وعلقت سيرين:” صنع في لبنان”، وكتبت نادين نجيم تعليقاً على الصورة:” معاً أكثر قوة”، وعلقت ماغي بو غصن:” لا يوجد أفضل من نشر الحب”، وعلقت جيسي عبدة على المبادرة قائلة:” شو حلو تشوف ممثلات لبنان مجتمعين كلن مع بعض.. بحبكن صبايا وشكراً صديقتي ماغي على هالجمعة الحلوة”.




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