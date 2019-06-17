مصرع, حسناء, روسية, بسبب, ”, مجفف, الشعر, “,

لقيت ” ليليا نيفيكوفا ” فتاة روسية مصرعها في موسكو الأسبوع الماضي بعد تعرضها للصعق الكهربائي بسبب استخدامها لمجفف الشعر اثناء استحمامها .

وبحسب ما نقلته ” فوكس نيوز ” عن وسائل إعلام روسية إنه تم العثور على جثة ليليا من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا المنزل بطلب من والدها بعد تلقيهم مكالمة منه لفشله في الوصول إليها عبر الهاتف .ووفقا للتحقيقات الأولية للشرطة فكشفت عن وجود آثارا للصعق الكهربائي على جثة ليليا وعدم وجود أي شبهة جنائية .ليليا صاحبة ال 26 عاما اشتهرت باسم ” Liay 5 ” في مواقع البوكر التي اشتهرت بممارسته عبر الإنترنت .. كما إنها تتمتع بشعبية كبيرة على ” إنستجرام ” فبلغ عدد متابعيها أكثر من 17 ألف شخص .وإلى جانب شهرتها في عالم البوكر تحمل ليليا شهادة في الهندسة من جامعة بومان في العاصمة الروسية وهي أيضا من ممارسي رياضات التزلج على الجليد والتجديف .